قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند أن الضغط الجوي من أهم عناصر الطقس المؤثرة على أجواء المملكة.

وأوضح المسند أن نرى آثار الضغط الجوي غير المباشرة عبر تحريك الرياح من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض،إذ إن المحرك للرياح بشكل عام هي الفروقات في قيم الضغط الجوي من مكان إلى آخر ما بين منخفض ومرتفع

وأشار المسند إلى أنه في ‎مكة المكرمة أقصى وقت لدخول وقتي صلاة ‎المغرب و ‎العشاء خلال العام وذلك في تمام الساعة 07:08 08:38 على التوالي وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر حتى 8 ‎يوليو.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في مناطق المملكة

وقال المركز ” لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطةو زخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة”.

وأضاف ” في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.