كشفت مصادر اليوم (السبت)، أن المنتخب الوطني يرغب في التعاقد مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر على أن المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يزالون في طور المفاوضات مع العديد من الملفات لكن اسم مانشيني برز بشكل قوي أمس واليوم (السبت)، وفقا للشرق الأوسط.

وأشارت المصادر كشفت عن أن بوصلة المفاوضات السعودية تحوّلت إلى روما وبدأت محادثات خاصة مع الإيطالي الشهير مانشيني الذي يدرب حالياً منتخب إيطاليا.

واستهل مانشيني مشواره مع فيورنتينا الإيطالي ثم لاتسيو، لينتقل بعد ذلك إلى ميلان ليحقق معه بطولة الدوري الإيطالي 3 مرات وكأس السوبر ثم بطولة الكأس.

كما درب مانشستر سيتي وغلطة سراي ثم إنتر ميلان وزينت سان بطرسبرغ قبل أن يدرب منتخب إيطاليا منذ عام 2018.