تستعد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع طاريء في مقرها بمحافظة جدة غدًا، مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونبهت منظمة التعاون الإسلامي، إلى خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

واستنكرت تكرر هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيرها من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.