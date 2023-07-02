تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫09454 مقابل الريال الواحد 0٫24423
الدولار: 3٫75081 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74562
دينار أردني: 5٫28662 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫37908 مقابل الريال الواحد 2٫63794
الجنيه المصري: 0٫12151 مقابل الريال الواحد 8٫22953
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