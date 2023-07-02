عادت سيدة متوفية إلى الحياة وهي في طريقها إلى جنازتها في تايلاند ، مما فقدت أسرتها القدرة على الفهم والاستيعاب.

تفصيلا، توفيت “شاتابورن سريفونلا” البالغة من العمر 49 عامًا، على ما يبدو أثناء نقلها من مستشفى إلى منزلها في مقاطعة أودون ثاني،بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

فبينما كان المسعفون في طريقهم إلى منطقة بان دونج داخل شاحنة، اعتقدوا أن شاتابورن توقفت عن التنفس وبدا وكأنها توفيت، وبعد إعلان وفاتها اتصلت والدتها بأقاربها لإبلاغهم بوفاتها .

واتبعت الأسرة المكلومة التقاليد البوذية لحرق جثث الموتى بسرعة واستعدت على الفور لجنازتها ، وشراء تابوت والتنسيق مع موظفي المعبد للاحتفالات، تم توجيه السيارة التي كانت تقل جثة تشاتابورن من منزلها إلى معبد وات سري فادونج باتانا ، حيث كان من المقرر تخزين الجثة طوال الليل.

واستيقظت شاتابورن فجأة من وفاتها وفتحت عينيها، وعلى الرغم من حيرة الأم من عودة ابنتها إلى الحياة بمعجزة، اتصلت مالي بالعائلة مرة أخرى، هذه المرة بسعادة غامرة وتم نقل تشاتابورن إلى المستشفى حيث تخضع حاليًا للإشراف الطبي ، برفقة ابنتها.