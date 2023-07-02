نفت مصادر رحيل المدافع حسان تمبكتي ومتعب الحربي من نادي الشباب في الفترة الحالية .

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي إن جميع مايتردد عن رحيل حسان تمبكتي و متعب الحربي من ‎الشباب لا أساس له من الصحة ، مشيرا إلى أن خالد البلطان رفض اكثر من عرض مغري وليس لديه نية للتخلي عن أي منهما!

وأضاف الغامدي ” ربط انتقالهما بالمرشح محمد المنجم (في حال تسلمه الرئاسة) فهي “حرب” عليه لا أكثر وستشاهدون اطروحات مماثلة في الأيام المقبلة”

وفي وقت سابق طلب الشباب من الهلال التعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق.

وأوضحت مصادر أن الهلال لا يمانع في بيع كويلار، مقابل الحصول على خدمات المدافع الدولي حسان تمبكتي نجم الشباب، بالإضافة إلى زميله متعب الحربي، الظهير الأيسر للفريق.