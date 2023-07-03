أبدى الإعلامي محمود سعد استياءه من تفسير المقطع الذى تحدث فيه عن تعرض اسرته الى خدعة من إحدي الجزارين لمدة 20 عاماً ، بعد قيامه ببيع لحم حمير لهم على اساس انه لحم مواشي ، بشكل خاطىء.

وأوضح محمود سعد فى بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك : حديثي لم يكن دعوة لاكل لحم الحمير مطلقاً ، أنا مين علشان أقول ليكم كلوا لحمة حمير ، لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه.

وتابع : لما قالوا قبل كده كلوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، كل واحد قدرى بظروفه، دي أسرار عائلية خاصة جا، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كده ولاد كوثر بياكلوا لحم حمير مكنتش هتدخلني البيت.. الله يرحمها.

وأضاف محمود سعد: الشعب المصري بيعرف يتصرف