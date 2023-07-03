أعلن فيسبوك عن وفاة الفنان المصري إسلام حافظ عبر حسابه الرسمي على التطبيق نفسه؛ ما أثار حزن متابعيه وتفاجئهم من الخبر.

وظهر إعلان الوفاة لمستخدمي فيسبوك فور دخولهم للحساب الرسمي للفنان المصري، وأعلن فيسبوك عن ذلك بكلمات، “في ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها”.

واتضح بعد انتشار الخبر وقوع فيسبوك بخطأ تقني بإعلان الوفاة؛ ما دفع زوجته الفنانة جيهان خليل لنشر صورة جمعتها مع زوجها وكتبت: “ربنا يخليك ليا”.