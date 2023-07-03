تمكن أهالي محافظة عمران شمال اليمن من العثور على هياكل عظمية لـ16 شخصاً، في أحد الكهوف بمديرية حرف سفيان، اختطفهم الحوثيون قبل 13 عاماً، بحسب تقارير إعلامية يمنية.

وتعود الهياكل العظمية لـ16 شخصاً اختطفتهم ميليشيات الحوثي، عام 2010، وجميعهم من أبناء مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وتم العثور عليهم داخل أحد كهوف المديرية، الذي كانت بوابته موصدة بالحجارة والطين”.

وأوضح الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية “2 ديسمبر” إنه “تم العثور على الهياكل العظمية مكبلة اليدين، في إشارة إلى تعرضهم للتعذيب، حتى الموت”، وطالب أهالي الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بهم.