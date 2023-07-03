أبدى مدافع نادي الشباب، الدولي حسان تمبكتي، أبدى رغبته بالاستمرار مع ناديه، وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير صحفية أن هناك اهتمامًا من ناديي الاتحاد والهلال بضم تمبكتي هذا الصيف، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية مع الشباب، وكذلك برفقة المنتخب الوطني، بحسب لليوم

يذكر أن تمبكتي أبلغ، صاحب الـ24 عامًا، الإدارة الشبابية برفض كل العروض التي تصل للتعاقد معه، مهما كانت الإغراءات المالية، حيث يرغب اللاعب في البقاء داخل أسوار النادي العاصمي، الذي بدأ فيه مشواره الكروي.