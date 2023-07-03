غادرت أولى رحلات ‎الخطوط السعودية الدولية المخصصة للحج وعلى متنها ضيوف الرحمن .

وقالت الخطوط السعودية أن الخطوط الجوية المخصصة للحجاج غادرت بعد أداء النسك بيسر وطمأنينة.

ويأتي ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجية الخطوط السعودية التي تستهدف الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة.

زكشفت المملكة عن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وسخرت المملكة جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة؛ لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.