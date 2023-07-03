استعرضت شبكة برازيلية عدد متابعين نجم النصر كرستيانو رونالدو قبل و بعد الحملة القوية التي قامت ضده من جماهير “بوتافوغو”، الذين يرون أنه من قام بتحريض المدرب “لويس كاسترو” لترك الفريق وتدريب النصر.

وأوضحت شبكة golcenter البرازيلية أن عدد متابعين كرستيانو رونالدو قبل وبعد الحملة، ظل كما هو دون تغيير يُذكر.

وكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنصر تعرض لحملة قوية ضده من قبل أحد الأندية في البرازيل، وشن هذه الحملة جماهير نادي بوتافوغو، وذلك بعد أن ظهرت أخبار أنه يريد إقناع مدرب بوتافوغو، لويس كاسترو، بتدريب نادي النصر.

وخاض المدرب البرتغالي، تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو في مارس 2022، ودرب كاسترو البالغ من العمر 61 عامًا، العديد من الفرق أبرزها : بورتو، ريو أفي، فيتوريا دي غيماريش، شاختار دونيتسك.