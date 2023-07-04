كشفت الفنانة إيمان العاصي عن واقعة تحرش تحرش تعرضت لها في الصغر، وطلاقها والمعاناة التي مرت بها.

وقالت إيمان العاصي خلال تصريحات التليفزيونية: اتجوزت وحملت وخلفت واتطلقت في نفس السنة، ومش بثق في حد.

وعلقت إيمان العاصي على واقعة التحرش التي تعرضت لها في الصغر، قائلة: شيء مقرف وجوده ونفسه في البيت، وأنا مستخبية في الأوضة بموت جسمي بيوجعني.

يذكر أن إيمان العاصي شاركت في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، جوري بكر، زينة، محمد فهيم، منذر رياحنة، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.