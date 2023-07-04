قرر ماكي سال رئيس السنغال عدم خوض غمار انتخابات الرئاسة المقبلة في بلاده عام 2024، لينهي التكهنات حول سعيه للفوز بفترة ثالثة.

وقال رئيس السنغال في خطاب ألقاه : “كانت الفترة التي بدأت في 2019 هي ولايتي الثانية والأخيرة… أكن احتراما عميقا للشعب السنغالي”، بحسب “رويترز”.

وتابع: “كان هناك الكثير من التكهنات بشأن ترشحي لهذه الانتخابات… ركزت أولوياتي قبل كل شيء على إدارة بلد وفريق حكومي متماسكين، والتزمت بالعمل من أجل النهوض، لا سيما في سياق اجتماعي-اقتصادي صعب”.

وأضاف: “ضميري وذاكرتي مرتاحين لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة”