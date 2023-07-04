تنتشر المعطرات على طول الممرات المؤدي إلى المسجد النبوي، وعكست أجواء رائعة للزائرين وضيوف الرحمن.

وظهرت المعطرات على الممرات بشكل منتظم في سياق الخطط المعمول بها لتقديم أفضل الخدمات إلى الزئرين، وفق «العربية».

يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تباشر تطهير المسجد بأكثر من 600 معدة يوميًّا وذلك ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء للزائرين.