تبقى من المهملة التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لعودة المواشي والإبل المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، أقل من 60 يوماً ، وذلك بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي في ‎السعودية

وكانت وزارة البيئة قد دعت إلى المساهمة في الحفاظ على المراعي الطبيعية، والعمل على تنميتها وتأهيلها بإيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، والتوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي، وعدم الالتزام برمي المخلفات أثناء التنزه في أماكنها