أوضح الفنان محمد عبده موقفه من الغناء مع محمد رمضان في دويتو غنائي.

وقال محمد عبده:”شهر رمضان إذا اجتمع مع الحج ممكن، مفيش علاقة أبدا إننا نغني سوا وذلك لأنه لا يتقن الغناء بشكل طربي، لكنه ممثل عظيم، وأتابع أعماله الفنية”.

وأضاف:”محمد رمضان محسود من الفنانين القاهريين علشان صعيدي بس هو يعجبني كممثل وبشوفله أعمال، لكن فكرة الديو الغنائي معاه مفيش علاقة إننا نعمله وعمري ما أغني معاه”.

ومن ناحية أخرى قال الفنان محمد عبده:” أنغام مطربة ومن أسرة مطربة ووالدها محمد سليمان موسيقي عريق وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية وأعتبرها صوت مصر الأول وليس شيرين عبد الوهاب، وهما اثنان فقط اللي قادرين يغنوا الأغنية الطربية الكلاسيكية الجميلة بصوت حلو أنغام وأصالة فقط”.

وأضاف: “شيرين عبد الوهاب مثل باقي المطربات نسمع منهم أغنية بس لا تؤدي طربا كلاسيكيا”.