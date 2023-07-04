أشادت صحف إسرائيلية بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البارز والمؤثر على المسرح العالمي.

وقال موقع “كان” الإسرائيلي: تمكن ‎ولي العهد السعودي من إخماد نار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ورفع مكانة المملكة العربية ‎السعودية في العالم من خلال تحويلها لوجهة سياحية واقتصادية وثقافية، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقوة الناعمة، كاستثمارها في القطاع الرياضي، والذي نجح في جذب المستثمرين.

ويجدر الإشارة إلى أن ولي العهد نجح بحكمته في مواصلة تحقيق التنمية داخلياً وعلى كل الصعد، وفي الوقت ذاته في صياغة العلاقات السعودية خارجياً، ودخلت المملكة بعد انطلاق رؤية 2030 في ورشة عمل تنموية وبرامج إصلاح اقتصادي جذرية، كان في مقدّمتها فعلياً خطط مكافحة الفساد المالي والإداري، ومكافحة الهدر المالي في أروقة الحكومة على أعلى مستوى تحت مظلّة اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي قامت بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وفي طريقها إلى تحويل الـ96 هدفاً استراتيجيّاً للرؤية، إلى واقع بحلول عام 2030.