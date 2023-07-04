أعلنت وزارة الطاقة عن توفر 46 وظيفة للجنسين من حملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف .

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي أول دعم لجان.

2- خبير دعم لجان.

3- أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.

4- أخصائي أول تطوير أعمال ومشاريع.

5- أخصائي تنسيق واتصال.

6- أخصائي أول تنسيق واتصال.

7- أخصائي متابعة الالتزام.

8- أخصائي أول متابعة الالتزام.

9- أخصائي أول تميز العلاقات.

10- مسؤول دعم وتنسيق.

11- أخصائي تقارير مالية وبترولية.

12- أخصائي أول تحليل مالي.

13- أخصائي أول مراجعة.

14- أخصائي مراجعة.

15- أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم.

16- أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم.

17- خبير تخطيط ودراسات وتنظيم.

18- مهندس أول مكامن.

19- أخصائي تجربة شركاء.

20- أخصائي أول تجربة شركاء.

21- أخصائي عمليات شركاء.

22- أخصائي أول عمليات شركاء.

23- مُحلل عمليات شركاء.

24- مهندس الدراسات الفنية والتنظيم.

25- مهندس أول بتروكيماويات

وأخرى

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــــــــا