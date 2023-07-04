أعلنت وزارة الطاقة عن توفر 46 وظيفة للجنسين من حملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف .
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي أول دعم لجان.
2- خبير دعم لجان.
3- أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.
4- أخصائي أول تطوير أعمال ومشاريع.
5- أخصائي تنسيق واتصال.
6- أخصائي أول تنسيق واتصال.
7- أخصائي متابعة الالتزام.
8- أخصائي أول متابعة الالتزام.
9- أخصائي أول تميز العلاقات.
10- مسؤول دعم وتنسيق.
11- أخصائي تقارير مالية وبترولية.
12- أخصائي أول تحليل مالي.
13- أخصائي أول مراجعة.
14- أخصائي مراجعة.
15- أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم.
16- أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم.
17- خبير تخطيط ودراسات وتنظيم.
18- مهندس أول مكامن.
19- أخصائي تجربة شركاء.
20- أخصائي أول تجربة شركاء.
21- أخصائي عمليات شركاء.
22- أخصائي أول عمليات شركاء.
23- مُحلل عمليات شركاء.
24- مهندس الدراسات الفنية والتنظيم.
25- مهندس أول بتروكيماويات
وأخرى
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــــــــا
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