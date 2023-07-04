أثار تصريح للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس موجة واسعة من الجدل والانتقاد، وذلك عقب تعاقد الهلال مع جيسوس لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال جيسوس في تصريحه :”تم الاتفاق على تدريب ‎المنتخب السعودي وبعد ذلك “الوزير سمح لي بالاختيار بين الهلال والمنتخب فاخترت الهلال لأن لديهم مشروع “.

وهذا التصريح أثار تساؤلات عدد من الاعلامين الرياضيين من بينهم الإعلامي عبد الكريم الزامل الذي قال :” #جيسوس لـ ريكورد “الوزير سمح لي بالاختيار بين الهلال والمنتخب”.إذا كان هذا التصريح صحيحاً ، لا بد من توضيح ملابسات التعاقد معه ومن هو الطرف الذي دخل على مفاوضات الآخر ، المنتخب او الهلال”.