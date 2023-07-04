أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11619 نقطة (+ 74 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 37.25 ريال.

وأغلق سهم التموين، عند 111.60 ريال (+ 10 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2016، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عقدين مع شركة البحر الأحمر الدولية، بقيمة عقدية تقديرية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 7 % عند 178 ريالا.

وصعدت أسهم جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والكيميائية السعودية، بنسبة 10 %.

في المقابل، تراجعت أسهم بن داود، والسيف غاليري، وسليمان الحبيب، وكيان السعودية، ومجموعة صافولا، والمراعي، بنسب تراوح بين 1 و3%.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوقي جدوى ريت الحرمين، وجدوى ريت السعودية، بأقل من 1 %.