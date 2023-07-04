يستخدم جميع الأشخاص الأجهزة الجوالة طوال الوقت، سواء في متابعة مواقع السوشيال ميديا أو للتواصل مع الأقارب والأصدقاء أو لمشاهدة مختلف البرامج والمسلسلات عليها، كما يستخدمها البعض في العمل عليها.

ويمكن تفادي هذه المشكلة من خلال إتباع نصائح وإرشادات تساهم في حماية الأجهزة الجوالة ومنها ضرورة الإبتعاد عن أشعة الشمس التي تسبب في ارتفاع درجة حرارته، مع ضرورة وضع الهاتف في الحقيبة.

وعند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الهاتف بعد تفريغ البطارية، لابد من تجنب وضعه في الكهرباء للشحن، لأن هذا الأمر يزيد من سخونة الهاتف.

وقد يترك بعض الأشخاص الهاتف الخاص بهم داخل السيارة، وبالتالي يزيد هذا الأمر من تعرض الهاتف إلى ارتفاع درجة حرارته، لذلك لابد من تجنب تركه داخل السيارة.

كما ينصح بشراء الأغطية المخصصة لحماية الهاتف من درجات الحرارة المرتفعة عند الخروج من المنزل، لذلك يفضل شراء هذه الأغطية ووضعها على الهاتف قبل الخروج من المنزل.