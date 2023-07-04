حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على مواساة أسرة “العلي” في وفاة فقيدها الأديب حسن أمين العلي -رحمه الله-.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة العلي ، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد اللواء أنس العلي باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.