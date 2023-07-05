حدد خبير في الطقس الدول التي سيستمر فيها سحب ماطرة وسحب غير ماطرة في شهري يوليو وأغسطس.

وقال إن السحب الماطرة ستكون على جنوب المملكة وسلطنة عمان واليمن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن السحب غير الماطرة ستكون على البحرين والكويت والمنطقة الشرقية والوسطى والأجزاء الغربية من المملكة، متوقعا أن تهب خلال هذه الأيام رياح حارة.