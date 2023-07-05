أعلن نادي الأهلي اليوم الأربعاء، التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو يوضح فيه تعاقده مع مهاجم ليفربول ومنتخب البرازيل فيرمينو
يذكر أن عقد فيرمينو انتهى مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعباً حراً.
#عاجل :
النادي #الاهلي يُعلن التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.#صدى #WelcomeFirmino pic.twitter.com/rta3bqEKTR
— صحيفة صدى الإلكترونية (@SadaNews_) July 4, 2023
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