تتفاوض إدارة نادي النصر مع نظيرتها في برشلونة الإسباني من أجل شراء عقد الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، خيارًا بديلًا لمواطنه سيكو فوفانا، لاعب لانس الفرنسي،.

وأوضحت مصادر أن تحركات النصر مع النادي الكاتالوني جاءت بسبب إصرار الفرنسيين على مبلغ 22 مليون دولار دفعة واحدة من أجل بيع عقد فوفانا، وهو ما يرفضه النصر الذي طالب بتخفيض المبلغ، بحسب الرياضية

وأضاف المصدر، أن إدارة برشلونة لم تمانع في بيع عقد كيسيه واشترطت مبلغ 20 مليون يورو، في حين يسعى النصر إلى كسب خدمات اللاعب بـ 15 مليون دولار.