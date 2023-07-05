تجردت أم في مدينة الغردقة المصرية من مشاعر الإنسانية والأمومة حيث تخلصت من توأمها بعد أن فشلت فى استخراج شهادات ميلاد لهما.

تفصيلا، نقلت سيدة طفلين توأم إلى مستشفى الغردقة ، وأدعت وفاتهما بسبب الغاز وأنها فشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما وذلك بسبب زواجها عرفيا.

وبين الكشف الطبي الظاهري على الجثتين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

واعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين.