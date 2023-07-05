الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء5 يوليو

سيارة تسقط بشكل مروع

منذ 28 دقيقة
0
1093
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    سيارة تسقط بشكل مروع

    منذ 28 دقيقة
    0
    1093
    هندي يقدم عينية 10 آلاف في مناسبة مواطنين.. فيديو

    هندي يقدم عينية 10 آلاف في مناسبة مواطنين.. فيديو

    منذ 30 دقيقة
    4
    1463
    العثور على كوكايين في البيت الأبيض

    العثور على كوكايين في البيت الأبيض

    منذ 42 دقيقة
    0
    1299
    سيدة تنهي حياة توأمها خنقًا بسبب شهادات الميلاد

    سيدة تنهي حياة توأمها خنقًا بسبب شهادات الميلاد

    منذ 2 ساعة
    0
    1563
    الشيخ ‎وليد آل إبراهيم : السعوديين غير ممكنين في مجموعة MBC

    الشيخ ‎وليد آل إبراهيم : السعوديين غير ممكنين في مجموعة MBC

    منذ 2 ساعة
    1
    14900