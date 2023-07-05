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تصادم مخيف بين قطار وشاحنة
تصادم مخيف بين قطار وشاحنة
منذ 1 ساعة
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التعليقات
ا
ابوفهد الحبلاني العنزي
عدد التعليقات : 7409
منذ 25 دقيقة
تصادم مخيف
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