انبهر الدكتور أحمد المزّوق رئيس الجمعية الخيرية للعطاء بلبنان، بالمكان الكبير المخصص للصلاة على متن طيران الخطوط السعودية التي تقل الحجاج، وذلك أثناء عودته من المدينة المنورة إلى بيروت .
وقال المزّوق عبر حسابه الرسمي على تويتر، مرفقًا بصورة المكان المخصص للصلاة على متن الطائرة :” هذه هي رحلة العودة من المدينة النبوية إلى بيروت المحروسة على متن طيران الخطوط العربية السعودية، وكذلك الطائرة مخصصة بمكان كبير للصلاة.”
وأضاف:” لله در السعودية اللهم زدها عزًا وتمكينًا”، موضحًا أن الصورة من رحلة العودة من الحج يوم الإثنين الماضي الساعة ١١ صباحًا.
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