انبهر الدكتور أحمد المزّوق رئيس الجمعية الخيرية للعطاء بلبنان، بالمكان الكبير المخصص للصلاة على متن طيران الخطوط السعودية التي تقل الحجاج، وذلك أثناء عودته من المدينة المنورة إلى بيروت .

وقال المزّوق عبر حسابه الرسمي على تويتر، مرفقًا بصورة المكان المخصص للصلاة على متن الطائرة :” هذه هي رحلة العودة من ⁧‫المدينة‬⁩ النبوية إلى ⁧‫بيروت‬⁩ المحروسة على متن طيران ⁧‫الخطوط العربية السعودية‬⁩، وكذلك الطائرة مخصصة بمكان كبير للصلاة.”

وأضاف:” لله در ⁧‫السعودية‬⁩ اللهم زدها عزًا وتمكينًا”، موضحًا أن الصورة من رحلة العودة من الحج يوم الإثنين الماضي الساعة ١١ صباحًا.