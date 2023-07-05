أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11592 نقطة (- 27 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليار ريال.

وانخفض سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بأقل من 1 %.

وأنهت أسهم السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، واتحاد اتصالات، وسابك، ومرافق، وسليمان الحبيب، والمراعي، والتعاونية، وكهرباء السعودية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وتراجع سهما العربية، والخدمات الأرضية، عند 175 ريالا (- 6 %) للأول و36.65 ريال (- 5 %) للثاني.

في المقابل، تصدر سهم ميدغلف للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 12.32 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.4 مليون سهم.

وصعد سهم الباحة، بنسبة 5 %، عند 0.20 ريال، عقب موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وارتفع سهم صناعات كهربائية، بنسبة 6 %، عند 37.05 ريال.