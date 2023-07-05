كشف الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60% بحلول عام 2030.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف في وقت سابق من هذا العام عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وأشار إلى إن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.

وأكد أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر.