أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية، محاولات تهريب 88.2 طناً من نبات القات المخدر و386 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و276,460 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.