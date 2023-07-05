انطلق مُدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جورجي جيسوس، في مباشرة مهامه، ووضع خطة استهدفت لاعب الفريق سالم الدوسري.

وكان المدرب قد لاحظ فور إشرافه على الفريق زيادة الوزن لدى سالم الدوسري وبدأ في وضع خطه للاعب لإنقاص وزنه حتى يعود سالم إلى مستواه الذي غاب في نهاية الموسم عن المنصرم.

وظهر سالم في أول حصة لـ”جيسوس” وهوه يجري حول الملعب، فيما واصل باقي زملائه التدريب.

يذكر أن “جيسوس” سبق له أن درب فريق الهلال خلال 2018 و2019، وعاد مؤخرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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