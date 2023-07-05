ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اليوم الأربعاء، بملابس البحر من داخل المسبح في أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين صبري صورها مرتدية ملابس البحر، معلقة بقولها:”بارا بارا باراديس”.

وأعادت صور ياسمين للأذهان صور عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أيام في البحر.

وربط المتابعون بين ظهور ياسمين في البحر، وظهور جورجينا مع رونالدو بنفس الإطلالة قبل أيام، معتبرين أنها تنافس عارضة الأزياء.

وليست تلك الإطلالة الوحيدة لياسمين التي تعتبر تقليدا لجورجينا، حيث اعتمدت الظهور في أكثر من مناسبة بملابس ومجهورات تشبه التي ارتدها شريكة رونالدو.