رصدت العديد من وكالات السفر زيادة الطلب على حجوزات الطيران إلى البوسنة؛ ما أدى إلى توقُّع زيادة الأسعار بشكل كبير في الأيام القادمة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة الرحلات الجوية من الرياض وجدة والدمام.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة خارجية البوسنة والهرسك إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول خلال موسم السياحة لعام 2023، على أن يبدأ ذلك من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر من العام الحالي.

وأكدت وكالات السفر على ضرورة الحجز المبكر؛ لعدم التعرض لزيادات غير مبررة لأسعار التذاكر.

يذكر أن عدد السعوديين الذين زاروا البوسنة عام 2019 تخطى 25 ألف سائح بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرات، بالرغم من تخفيض رسوم التأشيرة من ألف ريال إلى 400 ريال، وذلك قبل إعفاء السعوديين من التأشيرة.