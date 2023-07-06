قال الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني أن كيانات الأندية تجارية بحتة ولكن كون أن الحكومة تمتلك فيه أكثر من 25% فيطبق عليها نظام الديوان العام للمحاسبة، وسيطبق عليها نظام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

وأكد الرفاعي على أهمية اعتماد وزارة التجارة لشركات أندية الاتحاد، الأهلي، النصر والهلال، المساهمة وتشكيل مجالس إداراتها لبدء مهام عملها بصفة رسمية، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها

وأوضح الرفاعي أن شركات الأندية المساهمة، ليست عامة بل مقفلة، موضحا أن الشركة المساهمة العامة مختلفة عن المقفلة، فشركة المساهمة المقفلة فيها مجلس إدارة وأسهم ولكن هذه الأسهم متداولة بين أصحاب رأس المال ولا تتداول بين الناس عامة، وهذا النوع من أنواع المساهمات يعطي أريحية في المستقبل، إذا كان هناك رغبة في تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، حيث ستكون إجراءاتها أسهل في مسألة التحول إلى مساهمة عامة من كونها ذات مسؤولية محدودة.

وعن ما إذا كان دور رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي فهل سيكون له سلطة على الرئيس التنفيذي رد الرفاعي قائلا: “نعم.. إذا كان رئيس مجلس الإدارة إشرافي رقابي يكون له سلطة على الرئيس التنفيذي وبإمكانه استبعاده أو الاستغناء عنه حسب الصلاحيات الممنوحة له، وعادة مجلس الإدارة هو الذي يعين ويفصل بقرار الأغلبية لكن أحيانا يفوّض المجلس رئيسه بالتعيين والإعفاء، وإذا تم منحه هذه الصلاحية من المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات”.