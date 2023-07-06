قال الباحث والمستشار في شؤون الطاقة الدكتور يوسف الشمري المقصود بتولّي أوبك بلس مهام الترجيح في أسواق الطاقة عالميا، مشيرا الى أن تقديرات خاطئة للوكالة الدولية للطاقة قادت إلى ارتفاع الأسعار العام الماضي

وأوضح الشمري : “سياسة الثمانينات كانت سياسة الإنتاج في منظمة أوبك في ذلك الوقت وتسعيرة النفط مختلفة عما نشاهد الان ، كان السعر هو الذي يحدد الطلب ،وهي سياسة لن تنجح وخفض انتاج المملكة إلى دون ٣ مليون برميل “.

وأضاف ” المملكة حافظت ودافعت عن حصتها السوقية ، والمملكة لا تتحمل العبء لوحدها فقط بل يجب على جميع الاعضاء المنتجين في هذا التحالف المشاركة حتي يكون هناك محافظة على حصة المملكة في النفط العالني.

وأشار الشمري إلى أنه من المتوقع استمرار الطلب على النفط على المدى الطويل، مبينا أن هناك تقديرات خاطئة للوكالة الدولية للطاقة قادت إلى ارتفاع الأسعار العام الماضي وسحب عدد من الدول من مخزوناتها النفطية

#نشرة_الرابعة | الباحث والمستشار في شؤون الطاقة د. يوسف الشمري: تقديرات خاطئة للوكالة الدولية للطاقة قادت إلى ارتفاع الأسعار العام الماضي وسحب عدد من الدول من مخزوناتها النفطية @YAlshammari pic.twitter.com/sqSUkXcKIS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2023

#نشرة_الرابعة | الباحث والمستشار في شؤون الطاقة د. يوسف الشمري: من المتوقع استمرار الطلب على النفط على المدى الطويل @YAlshammari pic.twitter.com/RjOktSs9BX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2023