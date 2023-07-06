أصدرت الجهات المعنية في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة قرار بتخفيض السرعة في طريق الهجرة الرابط بينها في مواقع محددة، وذلك بسبب وقوع حوادث في تلك المواقع، فيما بدأت بتركيب لوحات إرشادية توضح تخفيض الساعة في تلك المواقع.

كانت السرعة في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 140، فيما تم تخفيضها إلى 120 في أكثر من 5 مواقع منها 3 مواقع بحدود منطقة المدينة المنورة، منها 70 كيلو تبدأ من المدينة نفسها، كما جاءت المواقع الأخرى في منتصف الطريق وفي آخره.

وتدرس الجهات المعنية وضع الطرق وإعادة تقييم السرعة باستمرار وذلك لسلامة سالكي تلك الطرق.