تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم عن قصة الشكوى التي رفعها رئيس الحرس الملكي السعودي، إلى الملك فهد – يرحمه الله ضظه.
وقال وليد آل إبراهيم :” أثناء وجودي برفقة الملك فهد يرحمه الله ، وجالسين على السفرة ، دخل رئيس الحرس الملكي وقال للملك انا يشتكي لك عن وليد”.
وأضاف : الفريق عبدالله النملة قال إنا عندي أسوي دورية على الحرس حول المخيم لكن اذا طلعت نيكول يروحون من أمام الشاشة”.
قصة الشكوى التي رفعها رئيس الحرس الملكي السعودي، إلى الملك فهد – يرحمه الله – ضد رئيس مجموعة MBC #وليد_آل_إبراهيم
لمتابعة اللقاء كاملاhttps://t.co/U19WXtaCIW pic.twitter.com/rIgE5yHINB
— MBC1 (@mbc1) July 5, 2023
ههههههههههههه