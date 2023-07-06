تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم عن قصة الشكوى التي رفعها رئيس الحرس الملكي السعودي، إلى الملك فهد – يرحمه الله ضظه.

وقال وليد آل إبراهيم :” أثناء وجودي برفقة الملك فهد يرحمه الله ، وجالسين على السفرة ، دخل رئيس الحرس الملكي وقال للملك انا يشتكي لك عن وليد”.

وأضاف : الفريق عبدالله النملة قال إنا عندي أسوي دورية على الحرس حول المخيم لكن اذا طلعت نيكول يروحون من أمام الشاشة”.