قام عامل من بنجلاديش بدور بطولي ، حيث ساعد مواطن سعودي على إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارته بمحافظة ‎رفحاء شمال ‎المملكة.

وتسببت سرعة بديهة العامل في إخماد النيران بسيارة مواطن بمحافظة رفحاء، وأسرع العامل وأمسك بمطفأة الحريق وذهب إلى مقدمة السيارة وتمكن من إخماد النيران المشتعلة بها