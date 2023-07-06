قام عامل من بنجلاديش بدور بطولي ، حيث ساعد مواطن سعودي على إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارته بمحافظة رفحاء شمال المملكة.
وتسببت سرعة بديهة العامل في إخماد النيران بسيارة مواطن بمحافظة رفحاء، وأسرع العامل وأمسك بمطفأة الحريق وذهب إلى مقدمة السيارة وتمكن من إخماد النيران المشتعلة بها
سرعة بديهة عامل من #بنجلاديش تساعد مواطن سعودي على إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارته بمحافظة #رفحاء شمال #السعودية
عبر:@jazaa33 pic.twitter.com/j9DfCYBGAu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2023
قام بعمل يشكر عليه و هو بطل 👍🤝👍