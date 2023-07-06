شهدت أسعار النفط تراجعًا بسيط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالمملكة وروسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.34 بالمئة إلى 76.69 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند التسوية في اليوم السابق.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.13 بالمئة إلى 71.70 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية.