أكد الدكتور سليمان الجهني استشاري أمراضباطني وروماتيزم أن علاج النقرص يختلف من مريض إلي مريض، فهناك علاجات لتخفيف الآلام وأخري لمنع حدوث نوبات نقرص جديدة والبعض لمنع حدوث الالتهاب من البداية.

وأوضح أيضا خلال لقاءه التلفزيوني في برنامج صباح السعوديه أن من أسباب تهدئة آلام مريض النقرص هي الاعتدال في الأكل وعمل نظام غذائي متوازن بين النشويات والفيتمينات والبروتينات وغيرها، وشرب المياه من الأمور المهمة أيضا والتي يغفل عنها كثير من المرضي، والمحافظة علي الرياضة وتقليل الوزن.

وأوضح أنه يجب علي كل شخص الانتباه إذا شعر بأي أعراض التهاب التوجه إلي الطوارئ علي الفور وعدم الإهمال، ويظهر النقرص في بدايته علي شكل احمرار وتورم.

#صباح_السعودية | د. سليمان الجهني يشرح لنا طرق علاج النقرس ودور الرياضة والعلاج الطبيعي في تخفيف الألم . #قناة_السعودية pic.twitter.com/0XjowI8mN5 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 6, 2023