أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11598 نقطة (+ 6 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وصعد سهم المراعي، بأكثر من 2 % عند 65 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 430 ألف سهم.

وأنهت أسهم مرافق، ونادك، وميدغلف، أسواق العثيم، وبدجت السعودية، وسيرا، والتعاونية، والمطاحن الأولى، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وارتفعت أسهم الباحة، والزامل للصناعة، وذيب، بنسبة 10 %.

في المقابل، تراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بأقل من 1 %.

وأنهت أسهم إس تي سي، وبنك الرياض، وكيان السعودية، ومعادن، وجمجوم فارما، والأبحاث والإعلام، والأول، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الإنماء ريت للتجزئة، بنسبة 2 %، عند 5.16 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.

وأغلق صندوق الراجحي ريت، عند 9.45 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.