وجه مذيع سؤالا الى الفنان محمد عبده عن لقب دولة الإمارات وقال له إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟.
وقال الفنان محمد عبده ردا على المذيع: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية.
وكان قد وصل الفنان محمد عبده صباح الأربعاء، إلى مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، استعدادا لحفل الليلة الخميس هناك.
يذكر أن الفنان محمد عبده، حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم الملامح، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
لا تكثر كلام تراك مجرد فنان تقدم مقطوعات موسيقيه لو نجيب فنانات من برى من الولايات المتحده غطوا عليك مع هالأجواء الصيفية الجميلة والحاره في منطقة نجد الجميلة والحره واللادينيه والغير خاضعه للسلفيين وأذنابهم الهندوس لا تستهينون بأهل عفيف تراهم مثل ما هم واصلين ولهم علاقات كبيره بالحكومة الصينيه والحزب الشيوعي فلديهم علاقات كبيره مع الحزب الجمهوري الأمريكي أمريكا والصين يلاحقونهم في كل مكان يتواجدون فيه وكل مكان يتواجدون فيه تكون للصين والولايات المتحده بصمه فيه حتى يشعرون بالأمن والأمان