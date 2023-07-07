وجه مذيع سؤالا الى الفنان محمد عبده عن لقب دولة الإمارات وقال له إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟.

وقال الفنان محمد عبده ردا على المذيع: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية.

وكان قد وصل الفنان محمد عبده صباح الأربعاء، إلى مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، استعدادا لحفل الليلة الخميس هناك.

يذكر أن الفنان محمد عبده، حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم الملامح، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.