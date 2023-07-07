أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ صدى البلد.

عادت حورية فرغلي من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة.

كانت الفنانة حورية فرغلى قد كشفت عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء ببرنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت : “تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني “ماليش في الإنجاب”، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

وأضافت: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.