قال البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه يريد تحقيق الدوري وآسيا مع ناديه.

وأوضح جيسوس ” متحمس لمشروع الهلال الذي عشت فيه وشعرت بحب الجماهير الكبير “، مشيرا إلى أنه لم يتواصل سوى مع فهد بن نافل والمفرج ولم يتحدث مع أي وزير ولا يعلم من أين تأتي الأخبار.

وتحدث جيسوس عن طموحاته قائلا ” هي نفس طموحات جماهير الهلال وهي تحقيق الفوز والبطولات وانا متحمس لمشروع الهلال , أريد استعادة لقب الدوري مع الهلال”.

واختتم حديثه قائلا “أعدكم بعمل مرضي من كل الجوانب لكي نعتلي منصات الذهب , أريد تحقيق الدوري وآسيا مع الهلال”.