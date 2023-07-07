يستعد الاتحاد لإقامة المعسكر الإعدادي، في الطائف حيث جُهزت جميع الخدمات والمَرافق التي طلبها البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، لضمان نجاح التحضيرات.

وسيصل المغربي عبد الرزاق حمدالله وطارق حامد خلال يومين إلى جدة للانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024.

وكان الاتحاد قد استقر على اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد للموسم الجديد وفي مقدمتهم عبدالرزاق حمد الله، محددا 10 يوليو المقبل لانطلاق المعسكر.

وتأكّد حضور المصري طارق حامد، لاعب الوسط، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، ومواطنيه مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وإيجور كورونادو، صانع الألعاب، انطلاقة معسكر الإعداد للموسم الجديد .