كشف شاب كان يقوم بترويج المواد المخدرة داخل المملكة عن خطورة موقفه أثناء الترويج ونهاية مسيرته في هذا الطريق.

وقال الشاب بأن الترويج في المواد المخدرة أو استقبالها يعد أمر خطير يجعل نهاية مصير المروج السجن.

وأضاف الشاب بأن قضيته بدأت عندما عرض عليه أحد مروجي المواد المخدرة مبلغ كبير مقابل استلام شحنه وقبل العرض، وعند استلامه الشحنة تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وأردف الشاب بأنه اكتشف أن شحنة المواد المخدرة مهربة من خارج المملكة، وتم التحقيق معه بعد القبض عليه والحكم عليه بالسجن 15 عاماً.

ووجه الشاب نصيحة إلى جميع مروجي المواد المخدرة بضرورة الإقلاع عن طريق المخدرات، لأنه خسر فيه والده وثقت أهله فيه وكذلك الناس.