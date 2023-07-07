أوضح المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، تفاصيل أجواء المملكة في فصل الصيف بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وأفاد “القحطاني” في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، إن المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى مرتفعات جازان تشهد فرص لهطول أمطار ما بين الحين والآخر، مع أجواء معتدلة.

وذكر أن باقي مناطق المملكة، عادة ما تشهد رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة مع الاتجاه نحو المناطق الشرقية والجنوبية الداخلية.

وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة في هذا الصيف تتراوح ما بين 38 إلى 48 درجة مئوية، وقد تصل إلى 50 درجة، على المناطق الشرقية عند تأثرها بالموجات الحارة، القادمة من الشمال.